Z dodatku zrobili pełną grę — znany wydawca zmienia plany

Ubisoft zmienia plany względem serii Assassin's Creed. Coś, co początkowo było planowane jako dodatek, ostatecznie zostanie wydane jako samodzielna gra.

Ubisoft zmienia plany względem swojej najważniejszej serii gier, czyli Assassin's Creed. Coś, co początkowo miało być jedynie dodatkiem do większej produkcji, ostatecznie zmieniło się w osobny tytuł, za który zapewne będziemy musieli zapłacić pełną cenę.

Dodatek do Assassins's Creed: Valhalla?

Produkcja o kodowej nazwie Rift, która początkowo była planowana jako dodatek do Valhalla, ostatecznie zostanie wydana jako mniejsza, ale samodzielna gra. Takie informacje przekazał jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w branży gamingowej — Jason Schreier.

Przez to nowa gra nie ma być tak duża, jak ostatnie produkcje z serii. Tak naprawdę ma na swój sposób wrócić do korzeni, skupiając się na cichym eliminowaniu przeciwników, jak w pierwszych odsłonach. Gra, z tego samego powodu, nie będzie miała tak ogromnego, otwartego świata. Premiera zaplanowana jest na koniec 2022 lub początek 2023 roku.

Dlaczego Ubisoft zmienia zdanie?

W tym momencie najważniejsze pytanie brzmi — czemu Ubisoft zdecydował się wydać dodatek jako samodzielną grę? Kierunek finansowy nasuwa się automatycznie. W końcu taką produkcję da się sprzedać po wyższej cenie. Jednak ważniejsze miało być wypełnienie kalendarza premier, który świeci pustkami.

Ubisoft w ostatnich latach musiał zmierzyć się z dużym skandalem. Wielu pracowników w 2020 roku oskarżyło firmę o ułatwianie nadużyć seksualnych. Skala zjawiska nie była tak ogromna, jak w Activision Blizzard, ale pomimo tego część pracowników została zwolniona, a część odeszła, bo ich zdaniem wydawca nie zrobił wystarczająco dużo, aby naprawić swoje błędy.

To właśnie te problemy sprawiły, że prace nad wieloma grami zostały opóźnione, co przełożyło się na luźniejszy kalendarz premier. Aby go zapełnić, dodatek do Assassin's Creed: Valhalla stał się samodzielną grą.

Źródło zdjęć: Ubisoft

Źródło tekstu: Bloomberg