Nowy zwiastun Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Premiera coraz bliżej

Kolejna część popularnej serii gier Trine już wkrótce ujrzy światło dzienne. Z tej okazji twórcy gry przygotowali pełen akcji zwiastun.

THQ Nordic i Frozenbyte są gotowi wysłać graczy na kolejną przygodę: seria Trine powraca, a jej najnowsza odsłona ukaże się na platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch już tego lata.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Twórcy udostępniają zwiastun

Trine 5: A Clockwork Conspiracy zabierze czarodzieja Amadeusza, złodziejkę Zoyę i rycerza Pontiusza na najbardziej wypełnioną akcją podróż w ich dotychczasowej wspólnej historii. Zagadki będą zmieniać poziom trudności w zależności od liczby graczy. Gra zaoferuje również system zadań i umiejętności oraz całkowicie nowe, taktyczne i wielofazowe walki z bossami. Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery, twórcy gry przygotowali naładowany akcją zwiastun.

Ta 2,5 wymiarowa, pełna przygód platformówka z łamigłówkami osadzona w fantastycznym, baśniowym świecie, za oferuje graczom dwadzieścia pięknie zaprojektowanych poziomów do eksploracji. Od lśniących jaskiń z klejnotami po niebezpieczne podwodne korytarze. Trójce bohaterów przyjdzie stanąć do walki z nikczemnymi i dwulicowymi złoczyńcami, którzy nie cofną się przed niczym, by przejąć kontrolę nad królestwem. Niezależnie od tego, czy grasz sam, lub z maksymalnie trójką znajomych w sieciowym albo lokalnym trybie współpracy, bohaterowie Trine muszą się zjednoczyć, aby odeprzeć przerażającą mechaniczną armię i zaprowadzić pokój i sprawiedliwość na ziemi. Zegar do ocalenia świata Trine tyka.

