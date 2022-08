Topka Steam Decka. W co ludzie grają na konsoli Valve?

Valve chwali się w co grają posiadacze ich konsoli. Producent przedstawił listę 10 tytułów, po które sięgają użytkownicy Steam Decka. Grywasz w któreś z nich?

Nie tak dawno do graczy trafiły pierwsze egzemplarze konsoli Steam Deck. Urządzenie Valve ma służyć ludziom jako przenośna platforma do grania w każdym miejscu. Jest to o tyle atrakcyjne rozwiązanie, gdyż jest zintegrowana z biblioteką Steam. Można zatem ogrywać na niej tytuły, które już wcześniej kupiliśmy.

Top 10 najpopularniejszych gier na Steam Decka

Valve w wiadomości na Twitterze udostępniło ranking najpopularniejszych gier, w które posiadacze Steam Decka zagrywają się na konsoli. Na pierwszym miejscu znalazło się MultiVersus, czyli darmowa bijatyka z uniwersum DC. Jeżeli ktoś chciał zobaczyć, co się stanie, gdy Kudłaty użyje więcej niż 1% swojej mocy, to teraz może się o tym przekonać. Na drugim miejscu znalazło się Vampire Survivors, czyli gra typu roguelike, w której ścieramy się hordą przeciwników i staramy się przetrwać jak najdłużej. Podium zamyka Stray, produkcja, w której gracze wcielają się w kota.

Pełny ranking:

MultiVersus Vampire Survivors Stray ELDEN RING No Man's Sky Hades Stardew Valley Grand Theft Auto V Aperture Desk Job MONSTER HUNTER RISE

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Valve/Steam Deck/Twitter