To miał być megahit na PC. Gracze nie zostawili suchej nitki

God of War: Ragnarok - najnowszy hit Sony znany do tej pory z PlayStation 5, właśnie ukazał się na PC. Gracze nie powitali go jednak z otwartymi ramionami - wręcz przeciwnie. Gra została zbombardowana negatywnymi ocenami.

Niemiła niespodzianka po raz kolejny

God of War: Ragnarok cieszyło się uznaniem graczy na PS5 w momencie premiery i miał średnią ocen 94/100 na Metacritic. Z goła jednak inne wrażenie mają PC-towcy, dzięki wysiłkom których gra na Steam ma status tytułu z "mieszanymi" opiniami, co w praktyce oznacza przyjęcie poniżej pozytywnego. Jest bardzo konkretny powód, który wywołał taką lawinę emocji.



God of War: Ragnarok jest drugą, po Helldivers 2, grą Sony która wymaga na PC założenia i zalogowania do konta PSN. Na konsoli nie jest to żaden problem, gdyż owo konto jest centralnym elementem funkcjonalności. Na PC jednak fakt ten nadal nie podoba się użytkownikom, którzy nie chcą po prostu przebijać się przez kolejną serię ekranów (i ewentualnie maili) zanim będą mogli zagrać w grę.



Poza tym warto podkreślić, że wymuszanie konta PSN sprawia, że gry Sony będą de facto niefunkcjonalne w krajach, w których konta PSN technicznie mieć nie można.



W przypadku God of War: Ragnarok jest to decyzja na tyle kuriozalna, że jest to tytuł wyłącznie dla pojedynczego gracza.

