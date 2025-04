Święto fanów gier. Takiej wersji Lary Croft jeszcze nie było

Pierwsza nowoczesna gra planszowa Tomb Raider

Technicznie rzecz biorąc, było w przeszłości kilka gier planszowych Tomb Raider, ale były one albo wydawane w bardzo limitowanych nakładach, albo ponad 20 lat temu. Tomb Raider: The Crypt of Chronos z całą pewnością można nazwać pierwszą nowoczesną planszówką opartą o legendarną markę gier wideo.

The Crypt of Chronos to bardzo rozbudowana przygodówka z kampanią dla pojedynczego gracza, w której jako sławna pani archeolog pojawimy się na wyspie Kairos w poszukiwaniu tajemniczego artefaktu kontrolującego upływ czasu. Mechanicznie będziemy mieć do czynienia z grą eksploracyjną (trochę jak Robinson Crusoe), w której co turę turlamy pulą kości i przypisujemy je, by wykonać konkretne akcje, jak np. eksploracja czy tworzenie przedmiotów z uzbieranych zasobów. Crafting da nam dostęp do dodatkowej odzieży ochronnej, broni i odblokuje nam nowe umiejętności. Mamy również rozwiązywać zagadki, za co będziemy nagrodzeni skarbami.

Przeszkadzać mają nam najemnicy wysłani przez korporację Natia Tech, chcącą również pozyskać ten sam artefakt co Lara. Oprócz tego pojawią się również mityczni wrogowie oraz okazy miejscowej fauny. Co ciekawe, gra używa systemu hałasu, więc nie zawsze posługiwanie się głośnymi i potężnymi broniami będzie lepszym rozwiązaniem, a zamiast tego będziemy mogli rozwiązać sprawy po cichu.

Nastawienie na przygodę solo to dość odważny ruch, ale totalnie w duchu gry - w końcu Lara działała (głównie) sama. Natomiast pandemia sprawiła, że gry solo nabrały na popularności, więc nie trzeba będzie znajdować ekipy, aby móc zagrać w ulubioną planszówkę.

Tomb Raider: The Crypt of Chronos oferuje 2 tryby rozgrywki - główny z nich to Adventure Book Mode, czyli seria powiązanych ze sobą scenariuszy fabularnych, każdy z nich zajmujący od 20 do 60 minut, co pozwoli na szybką rozgrywkę nawet jeśli mamy mniej czasu, bo z reguły gry kampanijne są bardzo czasochłonne. Natomiast Campaign Mode pozwoli nam swobodnie eksplorować całą wyspę, z losowo rozmieszczonymi głównymi lokacjami i misjami (pula misji i lokacji jest większa niż to, co wystąpi w pojedynczej rozgrywce, a więc jest potencjał na dużą regrywalność). Ten tryb wymaga około 3 godzin do ukończenia.