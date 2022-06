Builder Simulator już dziś trafia do sprzedaży

Wyczekiwany symulator budowy domów trafi w końcu do sprzedaży i będzie dostępna do kupienia na platformie Steam. Załóż rękawiczki, kask ochronny i wybuduj dom swoich marzeń!

Builder Simulator jest kolejną grą studia Live Motion Games, znanego z takich tytułów jak Bakery Simulator, SAPPER - DEFUSE THE BOMB SIMULATOR, Car Trader Simulator i Train Station Renovation. Jak widać, pracownicy studia mają spore doświadczenie w tworzeniu symulatorów. Najnowsza produkcja przedstawia cały cykl budowy – od kreślenia planu po umeblowanie wnętrz, dzięki czemu rozgrywka jest zróżnicowana.

Builder Simulator- postaw dom swoich marzeń

Dla graczy zostało przygotowanych kilka trybów rozgrywki w zależności od potrzeb. Głównym jej rdzeniem będzie tryb kontraktów, w którym stawiamy budynki według wytycznych klienta. Nie każdego jednak będzie interesowało budowanie domów z wizji twórców gry. Jeśli chcesz od podstaw stworzyć dom swoich marzeń, to możesz to zrobić w trybie Sandbox. Chcesz pominąć żmudny dla ciebie proces budowania i od razu przejść do dekorowania wnętrz? Taka opcja również będzie dostępna.

Gra oferuje różne tryby, co pozwala na bardziej różnorodną rozgrywkę. Przestaje to być gra jedynie dla fanów symulatorów czy samej budowlanki. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy tytuł został znacząco rozwinięty. Dodaliśmy cały, nowy tryb gry, pozwalający dekorować wnętrza a w nim blisko 2.000 elementów wystroju. To daje duży potencjał dobrej zabawy dla szerokiego grona graczy.

- mówi Kamil Marcinkowski, Head of Studio w Live Motion Games S.A.

W marcu odbyły się testy gry Builder Simulator z udziałem graczy. Twórcy twierdzą, że konstruktywny feedback pozwolił im zmienić niektóre elementy rozgrywki, wyeliminować zauważone błędy i znacznie rozbudować grę. Produkcja dostępna będzie do kupienia już dziś na platformie Steam. Wydawca gry, Frozen Way ustalił jej cenę na 71,99 zł. Twórcy przewidują długoterminowe wsparcie tytułu. W przyszłości mogą się pojawić nowe elementy dekoracji, dodatkowe rozmiary działek oraz malownicze lokacje, w których zechcesz postawić dom swoich marzeń.

Źródło zdjęć: Live Motion Games/Steam

Źródło tekstu: Live Motion Games/Frozen Way