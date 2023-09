Poprawił Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077. Teraz bierze się za Starfielda

Halk Hogan to znany modder, który poprawił już oprawę graficzną w Wiedźminie 3 oraz Cyberpunku 2077. Teraz na tapet wziął Starfield.

HD Reworked to projekt znanego moddera Halka Hogana, który w jego ramach poprawił oprawę graficzną między innymi w Wiedźminie 3 oraz Cyberpunku 2077. Jego starania okazały się tak dobre, że CD Projekt RED podjął z nim współpracę i efekty jego poprawek uwzględnił w Edycji Ostatecznej trzecich przygód Geralta i Ciri. Kolejnym pomysłem moddera jest poprawienie Starfielda.

Starfield HD Reworked Project

Halk Hogan poinformował, że jego kolejnym celem jest stworzenie moda Starfield HD Reworked Project. Tym samym poprawi on liczne tekstury w najnowszej grze Bethesdy, a jest co poprawiać. Chociaż gra wygląda graficznie bardzo dobrze, to wiele elementów nie przystaje do ogólnego, wysokiego poziomu. To między innymi tekstury drzew czy skał. Zresztą pierwsze efekty jego prac możemy już zobaczyć.

Modder przyznał, że pierwsza wersja Starfield HD Reworked Project wkrótce zostanie udostępniona. Zapewnił, że będzie też pracować nad kolejnymi wydaniami, które poprawią więcej tekstur. Nie rezygnuje też z prac nad poprawkami do Wiedźmina 3 i Cyberpunk 2077.

Źródło zdjęć: Bethesda

Źródło tekstu: wccftech