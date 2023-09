Rockstar Games sprzedawali pirackie kopie własnych gier

Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, Rockstar Games sprzedawało pirackie kopie własnych gier.

Rockstar Games to deweloper uwielbiany przez graczy. To w końcu twórcy takich hitów, jak Grand Theft Auto, Bully oraz Red Dead Redemption. Okazuje się, że deweloper zdecydował się na dość niecodzienny krok i sprzedawał coś, co można określić mianem pirackich wersji własnych gier.

Rockstar Games i pirackie gry

Okazało się, że Rockstar Games wykorzystało oprogramowanie pirackiej grupy Razor 1911, aby pozbyć się blokad DRM w kilku swoich grach. Znaleziono dowody między innymi w Max Payne 2 oraz Midnight Club II. Pierwsza z nich nadal jest sprzedawana za pośrednictwem Steama. To właśnie takie postępowanie twórców jest podobno powodem problemów z cyfrową wersją gry Manhunt, które trapią tę produkcję od 13 lat.

W Manhunt zastosowano zabezpieczenie SecuROM, które — po wykryciu pirackiej wersji gry — sprawiało, że ta była niezwykle trudna i praktycznie niemożliwa do przejścia. Jednak grupie Razor 1911 udało się te zabezpieczenia dość szybko złamać.

Z czasem Rockstar Games wykorzystało pirackie oprogramowanie, aby pozbyć się zabezpieczenia w cyfrowej wersji gry. Zrobili to jednak nieumiejętnie, przez co gra — bez odpowiednich modów — jest niegrywalna, bo aktywuje zabezpieczenia.

To zabawne. Osoby, które skorzystały z pirackiej wersji gry, nie mają żadnych problemów z graniem. Natomiast ci, którzy zdecydowali się na zakup na Steamie, muszą posiłkować się dodatkowymi narzędziami.

