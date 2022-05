Znana marka nie wystarczy. 200 mln dolarów straty mówi za siebie

Niczym grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że Square Enix wyprzedaje swoje studia razem z prawami do znanych marek, w tym np. Tomb Raidera. Teraz już wiemy, czemu.

Square Enix postanowiło sprzedać studia Crystal Dynamics, Eidos Montreal oraz Square Enix Montreal. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że razem z nimi pod młotek poszły należące do nich marki, w tym Tomb Raider, Deus Ex, Thief czy też Legacy of Kain.

Czemu Square Enix sprzedaje swoje studia?

Wszystkie studia trafiły w ręce Embracer Group, które tym samym pozyskało prawo do około 50 gier tworzonych przez wyżej wymienione studia. Transakcja zamknęła się w kwocie 300 mln dolarów, z czego podobno większość kosztowały prawa do Tomb Raidera. Tak niska kota może dziwić, biorąc pod uwagę niedawne przejęcia. Przecież Sony zapłaciło za Bungie aż 3,6 mld dolarów, czyli 12 razy więcej!

Czemu Square Enix zdecydowało się na taki krok? Bo firma nie radziła sobie najlepiej. Okazuje się, że znana marka nie wystarczy, aby zbijać na niej kasę. Ogromna popularność filmów Marvela w żadnym stopniu nie przełożyła się na zainteresowanie grami z tego samego uniwersum. Zarówno Marvel's Avengers, jak i Guardians of the Galaxy okazały się finansowymi wtopami.

Tylko na tych dwóch grach Square Enix miało stracić aż 200 mln dolarów. O ile w przypadku Marvel's Avengers to nie dziwi, bo gra jest po prostu słaba, o tyle Strażnicy Galaktyki zostali bardzo dobrze przyjęci. To jednak nie wystarczyło, bowiem sprzedaż gry ma być rozczarowująca. Najwyraźniej fani filmowego uniwersum niekoniecznie są zainteresowani grami z tymi samymi bohaterami, które w żaden sposób nie łączą z tym, co oglądają na wielkim ekranie.

Zobacz: Netflix spada z tronu, są lepsze opcje. Porównujemy serwisy wideo

Zobacz: Komiksy, które warto znać (Marvel) – część 1

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Disney

Źródło tekstu: KitGuru