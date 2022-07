Sony naprawi nowe PlayStation Plus? Trwają prace nad nową funkcją

W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby Sony pracowało nad nowym emulatorem PlayStation 3. Koniec z koniecznością streamingu?

Można by pomyśleć, że wraz z premierą PlayStation Plus Premium Sony wreszcie zaczęło przywiązywać należytą uwagę do swojego katalogu starszych tytułów. Jedną z głównych atrakcji nowej subskrypcji miał być w końcu dostęp do gier z trzech pierwszych generacji PlayStation.

Jak się jednak szybko okazało, sprawa wcale nie wygląda tak różowo. Nie licząc kilku gier z PSX, większość klasycznych produkcji wydanych w ten sposób to albo stare porty z początków generacji PlayStation 4, albo remastery. Najgorzej wygląda jednak sytuacja z grami z PlayStation 3, które nie dość, że dostępne są wyłącznie w formie streamingu, to na dodatek pozbawione są jakichkolwiek usprawnień. Kto lubi grać w 720p i 30 FPS? Tu niestety się to zdarza.

Sony pracuje nad emulatorem PlayStation 3?

Jest jednak nadzieja, że Japończycy wzięli sobie do serca krytykę i szykują dla graczy coś lepszego. W serwisie LinkedIn pojawiła się oferta pracy na stanowisko Software Development Engineer w PlayStation. Zgodnie z ogłoszeniem nowo zatrudniona osoba ma pracować przy projekcie PlayStation Classics, m.in. w zakresie opracowywania nowych emulatorów.

Czy to oznacza, że wreszcie dostaniemy emulator PlayStation 3 z prawdziwego zdarzenia? Takie sugestie pojawiają się w sieci, choć na ten moment wydają się nieco nazbyt optymistyczne. Nawet jeśli Japończycy faktycznie pracują nad takim projektem, to nie wiemy, na jakim etapie są prace. Może się okazać, że na finalny efekt przyjdzie nam poczekać kilka lat - i to przy założeniu, że faktycznie tego ma dotyczyć oferta opublikowana na LinkedIn.

Równie prawdopodobne (a być może nawet bardziej) wydaje się to, że w obozie Sony trwają intensywne prace nad rozwojem aktualnie wykorzystywanych emulatorów PSX i PS2. Szczególnie ten drugi ma już kilka lat na karku i zarówno pod względem wydajności, jak i funkcjonalności wydaje się ustępować aktualnym rynkowym standardom.

Tak czy inaczej dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że Sony nie spoczęło na laurach i cały czas rozwija swoją nową usługę. Kto wie, może za jakiś czas PlayStation Plus Premium rzeczywiście okaże się atrakcyjną ofertą dla retrograczy? Prywatnie mocno trzymam za to kciuki.

