Sons of the Forest. Premiera najbardziej pożądanej gry na Steamie

Już dziś odbędzie się premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Son of the Forest ukaże się we wczesnym dostępnie na platformie Steam.

Sons of the Forest jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier przez użytkowników platformy Steam. Wielu graczy już zawczasu dodało produkcję do listy życzeń. Swoją popularność gra zawdzięcza The Forest, udanej poprzedniej produkcji studia Endnight Games Ltd. W The Forest wcielaliśmy się w ojca, który przeżył katastrofę lotniczą i poszukuje swojego syna. Szybko okazuje się, że na wyspie roi się od kanibali, którzy tylko czyhają na nasze potknięcie.

Sons of the Forest - premiera już dziś

Premiera wczesnego dostępu gry Sons of the Forest odbędzie się już dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego. Z tego co zapowiadali twórcy, produkcja spędzi w Early Access około 6-8 miesięcy, choć już zdążyli zastrzec, że wspomniany okres może się wydłużyć. Nie podano jeszcze ceny, lecz wiadomo, że po wyjściu z wczesnego dostępu będzie ona wyższa.

Sons of the Forest mechanicznie nie będzie zbytnio odbiegał od poprzedniego The Forest. Tu również znajdziemy się na wyspie zamieszkałej przez kanibali, lecz tym razem z nieco innych pobudek. Naszym zadaniem będzie odnalezienie miliardera, który tu utknął. W tym celu będziemy musieli wybudować schronienie, zdobyć pożywienie i stworzyć lub znaleźć broń. W grę już od wczesnego dostępu będzie można zagrać samodzielnie lub ze znajomymi. W jednej sesji może uczestniczyć do 8 graczy. W grze pojawi się polska wersja językowa, lecz jedynie w postaci napisów.

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

MINIMALNE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: 64-bit Windows 10

Procesor: INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X

Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB or AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 20 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: SSD (preferowany)

ZALECANE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: 64-bit Windows 10

Procesor: INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce 1080Ti or AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 20 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: SSD (preferowany)

Źródło zdjęć: Endnight Games

Źródło tekstu: Steam