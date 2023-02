Odkryj tajemnicę wszechświata w Duskers - darmówce od Epic Games Store

Epic Games Store ponownie obdaruje graczy darmową produkcją. W tym tygodniu będzie to dość nietypowy tytuł, który pozwoli nam spojrzeć na świat "oczami" drona.

Epic Games Store, jak co czwartek, przyszykowało dla graczy prezent. W zeszłym tygodniu użytkownicy mogli bezpłatnie pobrać grę wojenną Warpips, w której wcielamy się w dowódcę wojsk i musimy skorzystać ze swojego zmysłu taktycznego, by wygrać potyczkę z wrogiem.

Duskers za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store rozdaje kolejną grę za darmo. Tym razem do swojej biblioteki będzie można bezpłatnie dodać dość nietypową produkcję o nazwie Duskers. W grze będziemy sterować dronami i eksplorować opuszczone statki kosmiczne, a naszym celem będzie zbadanie tajemnicy, dlaczego wszechświat stał się jednym wielkim cmentarzem. Gra jest dość oszczędna w kwestii grafiki i nie wybacza błędów. Jeżeli utracisz swojego drona, stracisz również cały postęp.

Co więcej, świat w Duskers jest generowany proceduralnie, co oznacza, że każde rozpoczęcie przygody może wyglądać zupełnie inaczej. Pojawia się też kilka mechanik survivalowych. Trzeba dbać o to, by nie zabrakło nam zasilania oraz należy wymieniać uszkodzone części. Grę można pobrać już dzisiaj od godziny 17 na Epic Games Store.

