Jeden z nowych skinów do CS:GO upamiętnia prawdziwego bohatera

Wczorajsza aktualizacja dodała do CS:GO nowe skiny nie tylko broni, ale również postaci. Jeden z nich bazuje na prawdziwej osobie, którą śmiało można określić bohaterem.

Valve udostępniło aktualizację do gry Counter-Strike: Global Offensive, która wprowadziła do sieciowej strzelanki nową operację o nazwie Riptide. Wraz z nią produkcja została wzbogacona o nowe skiny tak do broni, jak i postaci. Szczególnie ciekawie prezentuje się jeden z nich, który jest hołdem dla prawdziwego bohatera. O kogo chodzi?

Skin w grze na cześć bohatera

Użytkownik Reddita o pseudonimie GalvenMin zauważył, że jeden ze skinów do postaci w CS:GO powstał, aby upamiętnić francuskiego żandarma — Jacquesa Beltrama. Mężczyznę śmiało można określić mianem bohatera. W 2018 roku, w trakcie ataku terrorystycznego w supermarkecie w południowej Francji, funkcjonariusz zamienił się miejscami z jednym z zakładników. Ostatecznie swój heroizm przypłacił życiem, ale uratował drugiego człowieka. Właśnie dlatego Valve postanowiło go uhonorować skinem w grze.

Nie wiadomo, czy to jednorazowa inicjatywa Valve, czy w przyszłości deweloper zamierza uhonorować również inne osoby, które wykazały się ogromną odwagą. Skin, patrząc na komentarze na Reddicie, został ciepło przyjęty przez społeczność skupioną wokół Counter-Strike'a.

Zobacz: Ten sam zegarek w grze i prawdziwym świecie. Kosztuje ponad 4700 zł

Zobacz: Polska gra zwróciła się 90 minut po premierze. Jest hitem Steama

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CS:GO

Źródło tekstu: Reddit