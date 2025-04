Rewelacyjna gra za darmo. Masz czas do jutra

Tylko do 16 kwietnia do godziny 17:00 masz czas na odebranie na Steamie gry za darmo. Normalnie musiałbyś za nią zapłacić 84 zł, więc zdecydowanie warto skorzystać, tym bardziej że to świetna gra.

Metro 2033 Redux za darmo

Darmowe Metro 2033 Redux znajdziecie na Steamie. Wystarczy dodać grę do biblioteki i zostanie ona w niej na zawsze. Czas na to macie do jutra (16 kwietnia) do godziny 17:00.