Nie masz 16 GB pamięci RAM? Pożegnaj się z nowymi grami

Returnal to kolejna gra na PC, która w minimalnych wymaganiach ma 16 GB pamięci RAM. Powoli staje się to standardem.

Sony ujawniło datę premiery Returnal na PC. Przy okazji poznaliśmy finalne wymagania sprzętowe i gracze muszą szykować się na nowe okoliczności. Zdaje się, że 8 GB pamięci RAM to już za mało, aby uruchamiać nowe produkcje nawet na minimalnych ustawieniach.

Wymagania Returnal na PC

Returnal w wersji na PC, nawet przy niskich ustawieniach detali i rozdzielczość 720p wymaga 16 GB pamięci RAM, o ile liczysz na 60 klatek na sekundę. Jakby tego było mało, to deweloper rekomenduje też dysk SSD, chociaż na najniższych ustawieniach nie jest on wymagany (przy średnich już tak). Pełne wymagania prezentują się następująco:

Returnal to kolejna gra, która wymaga co najmniej 16 GB pamięci RAM. Wcześniej podobne wymagania przedstawili twórcy Hogwarts Legacy oraz Dead Space Remake, więc możemy już mówić o nowym podejściu. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie nowe gry będą miały tak wysokie wymagania, ale najwyraźniej jest to kwestia, do której powoli musimy się przyzwyczajać. Inna kwestia, czy na 8 GB rzeczywiście nie da się grać...

Jeśli zaś chodzi o Returnal na PC, to gra zadebiutuje już 24 stycznia. Obsłuży ultrapanoramiczne monitory 21:9 oraz 32:9, kontroler DualSense wraz z haptycznymi wibracjami i adaptacyjnymi triggerami (niestety, tylko w trybie przewodowym). Gra jest już dostępna w Epic Games Store.

Źródło zdjęć: Sony