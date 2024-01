Powstaje Quake 6? Tak sugeruje trailer nowej gry Indiana Jones

Xbox sugeruje nam, że może powstawać gra Quake 6. Takie wnioski można wyciągnąć po obejrzeniu trailer gry Indiana Jones and the Great Circle.

Na niedawnym wydarzeniu Xbox Developer Direct Microsoft zaprezentował kilka gier, które w niedalekiej przyszłości trafią na ich konsole oraz PC-ty. Jedną z nich jest Indiana Jones and the Great Circle. Okazuje się, że trailer skrywał pewien easter egg, który sugeruje nam, że powstaje Quake 6.

Quake 6

Prawdopodobnie w trakcie oglądania trailera Indiana Jones and the Great Circle niewiele osób zauważyło mały szczegół, który sugeruje, że mogą trwać prace nad grą Quake 6. W jednej ze scen pojawia się tablica z różnymi rysunkami i napisami. Jeden z nich jest szczególnie ciekawy.

Po lewej stronie tablicy widać lekko rozmazany napis "AKE 6". Już samo to wskazuje na grę Quake 6. Jednak to nie wszystko. Sam napis to za mało, aby wyciągnąć tak dalekie wnioski. Sytuacja zmienia się, gdy spojrzymy, co znajduje się pod tekstem. Tam wyraźnie widać logo serii Quake, a przynajmniej jego fragment. W takim wypadku wystarczy dodać 2 do 2.

Czy Quake 6 powstaje? Jest na to szansa. Co prawda nigdy oficjalnie nie powstał Quake 5, ale ostatnia odsłona z 2015 roku, znana jako Quake Champions, to właśnie piąta duża odsłona serii, więc kolejność by się zgadzała. Być może niedługo poznamy więcej szczegółów. Oby to nie był tylko easter egg.

