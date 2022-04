PS Plus. Wyciekła lista darmowych gier na maj. Jest ogromny hit

Do sieci wyciekła lista gier, które użytkownicy PlayStation Plus mają otrzymać za darmo w maju. Znajduje się na niej duży hit.

Co miesiąc użytkownicy usługi PlayStation Plus otrzymują za darmo dostęp do kilku gier. Zazwyczaj oficjalna lista podawana jest w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca, a kilka dni wcześniej nieoficjalnie wycieka do sieci. Tak samo jest i tym razem.

PS Plus — darmowe gry w maju

Serwis Dealabs, który zazwyczaj jako pierwszy publikuje listę gier w PS Plus, tym razem podał tytuły, które otrzymamy w maju. Na liście jest jeden hit, który powinien ucieszyć wszystkich fanów sportu, którzy do tej pory jeszcze nie zagrali w tę grę.

W maju posiadacze PlayStation Plus powinni otrzymać następujące gry:

FIFA 22 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Curse of the Dead Gods (PS4)

(PS4) Tribes of Midgard (PS4/PS5)

Tym hitem jest oczywiście FIFA 22, czyli najpopularniejsza na świecie seria gier piłkarskich. Szczególnym powodzeniem cieszy się wśród graczy tryb FIFA Ultimate Team, który przynosi też Electronic Arts ogromne zyski. Jednak od przyszłego roku można ona zmienić nazwę z powodu braku porozumienia z międzynarodową federacją piłkarską.

Dwie pozostałe gry to Curse of the Dead Gods oraz Tribes of Midgard. W obu akcję obserwujemy z widoku izometrycznego. Pierwsza z gier to połączenie hack'n'slasha z tzw. rogalikiem (rouglike). Z kolei Tribes of Midgard to kooperacyjna, przygodowa gra akcji, w której sterujemy wikingami w czasach Rangaroku, czyli końca świata.

