PlayStation Plus w kwietniu. Nowe darmowe gry, w tym jedna premiera

Zbliża się kwiecień, więc już tylko dni dzielą użytkowników PlayStation Plus od nowego zestawu darmowych gier. Oto trzy tytuły, jakie Sony przygotowało na przyszły miesiąc. Wśród nich absolutna premiera.

Firma Sony przedstawiła kwietniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5:

Sackboy: Wielka Przygoda ,

, Meet Your Maker ,

, Tails of Iron.

Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 4 kwietnia do 5 maja 2023 roku. Ponadto członkowie PlayStation Plus mają jeszcze czas do poniedziałku 3 kwietnia na dodanie do swojej biblioteki gier wcześniej udostępnionych tytułów: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons i Code Vein.

Zobacz: Sony przecenia gry na PlayStation. Startuje wiosenna wyprzedaż

Sackboy: Wielka Przygoda

Bohater dobrze znany wszystkim fanom PlayStation, Sackboy powraca.

W tej urokliwej grze platformowej gracze przemierzą barwny świat pełen przygód i szalonej zabawy. Będą musieli ocalić Świat Rzemiosła przed nikczemnym Vexem i jego przerażającym Wichrzycielem…

Meet Your Maker

W PlayStation Plus swoją premierę będzie miał całkiem nowy tytuł – Meet Your Maker. Jest to sieciowa gra akcji rozgrywająca się w post-apokaliptycznym świecie. Zabawa polega na samodzielnym tworzeniu przez graczy własnych twierdz i atakowaniu podobnych placówek innych graczy.

Meet Your Maker pozwoli więc na przełączanie się między rolami architekta zdradliwych labiryntów, pełnych pułapek i ślepych zaułków oraz najeźdźcy, który będzie musiał sprostać wyzwaniom rzuconym przez przeciwników. Gra będzie dostępna w dniu premiery 4 kwietnia w usłudze PlayStation Plus.

Tails of Iron

Tails of Iron to ręcznie rysowana gra akcji z elementami RPG, pełna przygód, barwnych postaci i niebezpieczeństw. Gracze wcielą się w Redgiego, dziedzica Szczurzego Tronu, który musi wyzwolić swoje królestwo i ocalić je przed bezlitosnym Klanem Żab.

Zobacz: Epic Games Store. Dwie darmowe gry już dziś do odebrania

Zobacz: Nintendo pójdzie z tobą do łazienki. Na poważnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock