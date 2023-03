Epic Games Store. Dwie darmowe gry już dziś do odebrania

Wszystko wskazuje na to, że Epic Games Store powoli powraca do rozdawania dwóch gier tygodniowo swoim użytkownikom. Darmowe produkcje będzie można odebrać już dziś (30 marca) od godziny 17:00.

Przez poprzednich kilka tygodni, Epic zamiast standardowo dwóch produkcji, udostępniał graczom bezpłatnie zaledwie jedną grą. Jednak zgodnie z zasadą, że darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda pozostaje cieszyć się, że Epic Games Store ponownie wraca do systemu dwóch darmówek tygodniowo.

Epic Games Store rozdaje The Silent Age i Tunche

W zeszłym tygodniu Epic Games Store udostępnił graczom bezpłatną grę i DLC do innej popularnej produkcji. Chess Ultra i World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi nadal można pobrać jeszcze dzisiaj (30 marca) do godziny 17:00. Później zostaną zastąpione przez nowe podarki.

Już dzisiaj od godziny 17:00 gracze będą mogli odebrać dwie nowe gry. W tym tygodniu platforma Epic Games Store udostępni dwie gry. Są to: The Silent Age i Tunche. W tej pierwszej wcielimy się w prostego ciecia z nadzwyczajną misją. Dzięki pozyskaniu tajemniczego urządzenia będziemy przenosić się w czasie, by odkryć przyczyny kataklizmu, który doprowadził do końca ludzkości. W grze poruszamy się wyłącznie lewo-prawo i przyjdzie nam się w niej zmierzyć z przeróżnymi łamigłówkami.

Z kolei Tunche to dynamiczna gra platformowa typu rouglike naładowana akcją do pełna. Tytuł opowiada o losach mieszkańców Amazonii, których spokojne życie zostało zakłócone przez działania tytułowego Tunche. Naszym zadaniem jest go powstrzymać, przemierzając kolejne miejscówki i walcząc z falami przeciwników.

