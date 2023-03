Sony przecenia gry na PlayStation. Startuje wiosenna wyprzedaż

Sony Interactive Entertainment pokazał tytuły gier, które dołączają do wiosennej wyprzedaży w PlayStation Store. Jest w czym wybierać.

Wiosna to idealny czas na podejmowanie nowych wyzwań, dlatego firma Sony Interactive Entertainment zachęca do wejścia w nowy sezon rozgrywek koszykarskich, poznania losów Joela oraz Ellie czy zmierzenia się ze złem czyhającym w przestrzeni kosmicznej. Wiosenna wyprzedaż w PlayStation Store potrwa od 29 marca do 12 kwietnia 2023 roku.

Nawet 75% taniej

Wyprzedaż, która właśnie wystartowała obejmuje rabaty nawet do 75%. Lista tytułów objętych promocją obejmuje między innymi następujące tytuły:

Dead Space: Cyfrowa Edycja Specjalna: 311,20 zł zamiast 389,00 zł (20% taniej),

zamiast 389,00 zł (20% taniej), Destiny II: Upadek Światła na PS4 i PS5: 143,73 zł zamiast 219 zł (33% taniej),

zamiast 219 zł (33% taniej), The Last of Us Part I: 254,25 zł zamiast 339 zł (25% taniej),

zamiast 339 zł (25% taniej), NBA 2K23 Michael Jordan Edition na PS4 i PS5: 173,53 zł zamiast 259 zł (33% taniej).

Wszystkie przecenione tytuły można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Roman Kosolapov / Shutterstock.com, Sony

Źródło tekstu: Sony