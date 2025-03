Sony ogłasza kwietniowe hity w PlayStation Plus. Trzy nowe gry

Firma Sony Interactive Entertainment ogłosiła, że w kwietniu do oferty PlayStation Plus trafią trzy ekscytujące tytuły:

RoboCop: Rogue City

RoboCop: Rogue City to dynamiczna strzelanka pierwszoosobowa , w której gracze wcielają się w tytułowego stróża prawa, patrolującego futurystyczne ulice Detroit. Produkcja studia Teyon przenosi graczy w brutalny świat korupcji i przestępczości , oferując intensywną akcję oraz rozbudowaną narrację inspirowaną kultowymi filmami. Do dyspozycji graczy oddano całą gamę różnorodnych broni, w tym potężny pistolet Auto-9, które pomogą im w wymierzeniu sprawiedliwości i przywróceniu porządku w mieście.

The Texas Chain Saw Massacre

To gra oparta na jednym z najbardziej przerażających horrorów. The Texas Chain Saw Massacre to asymetryczna gra typ multiplayer, w której gracze mogą wcielić się zarówno w członków rodziny kanibali, jak i ich ofiary. Produkcja doskonale oddaje klimat klasycznego horroru z 1974 roku, dostarczając niepowtarzalnych emocji i napięcia rodem z filmu.