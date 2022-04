PlayStation Plus – w co zagramy w maju?

Firma Sony zaprezentowała gry, które w maju 2022 roku będą dostępne dla graczy w ramach subskrypcji PlayStation Plus, potwierdzając tym samym przeciek sprzed kilku dni. To trzy tytuły, w które można zagrać na platformach PlayStation 4 i PlayStation 5.

Nowa oferta w ramach PlayStation Plus będzie dostępna od 3 maja do 6 czerwca 2022 roku. Coś dla siebie znajdą w niej zarówno miłośnicy piłki kopanej, jak i osoby lubiące przemierzać pełne pułapek labirynty w prastarych budowlach.

FIFA 22

Tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać, a do oferty PlayStation Plus trafia jej najnowsza odsłona, która jeszcze bardziej przybliży emocje znane z prawdziwych boisk. Usprawnione elementy rozgrywki pozwalają na lepsze niż do tej pory oddanie realizmu, zachowania piłki czy przyspieszenia piłkarzy. Każdy może zbudować swój klub od zera, zdecydować o najlepszej taktyce, a także dobrać najlepszych zawodników, tak aby zdobyć jak najwięcej trofeów.

Tribes of Midgard

To gra kooperacyjna osadzona w świecie nordyckiej mitologii. Rozgrywka jest unikalnym połączeniem takich gatunków jak gry akcji, survival, czy roguelite. Zadaniem każdego gracza będzie odpieranie ataków śmiercionośnych duchów i gigantycznych bestii, które każdej nocy zagrażają zniszczeniem nasiona świętego drzewa Yggdrasil. Tylko dzięki ochronie nasiona zarówno główny bohater i jego plemię mogą powstrzymać Ragnarök.

Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods to roguelike, w którym gracz główny bohater przemierza najeżony pułapkami i pełny potworów labirynt przeklętej świątyni. Głównym zadaniem będzie poszukiwanie skarbów i wiecznego życia. Czas na podróż w głębię labiryntu i starcia z kolejnymi falami potworów. Każdy z graczy będzie mógł się wspomóc szerokim arsenałem mieczy, włóczni, łuków i broni palnej oraz mechaniką światła i ciemności.

