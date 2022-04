Rosja wyśmiana w Counter-Strike'u. Ten obrazek mówi wszystko

Najnowsza aktualizacja do gry Counter-Strike: Global Offensive wprowadziła nietypowy element na jednej z nowszych map. To nawiązanie do wojny w Ukrainie.

Najnowsza aktualizacja do Counter-Strike: Global Offensive normalnie przeszłaby bez większego echa. To dlatego, że wprowadza mniejsze lub większe zmiany na mapach, które nie są grane w trybie rankingowym, a tym samym nie interesują większość graczy.

CS:GO nawiązuje do wojny w Ukrainie

Wszystko zmieniło się za sprawą pewnego easter egga, który nawiązuje do wojny w Ukrainie. Ten pojawił się na mapie o nazwie Crete i wyraźnie nawiązuje do charakterystycznego wydarzenia w trakcie wojny u naszych wschodnich sąsiadów.

Na mapie Crete pojawił się malutki traktor, który... holuje rosyjski pojazd opancerzony. To oczywiste nawiązanie do sytuacji w Ukrainie, gdzie tamtejszym rolnikom udało się w pewnym momencie ukraść wrogi pojazd. Początkowo mówiło się o czołgu, ale tak naprawdę (przynajmniej za pierwszym razem) był to właśnie pojazd opancerzony.

Nowość została zauważona między innymi przez najlepszego gracza na świecie — Ukraińca Oleksandra 's1mple' Kostylieva. Szkoda, że easter egg znajduje się na tak mało popularnej mapie, a na dodatek w odległym i niedostępnym dla graczy miejscu, ale lepsze to niż nic.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)