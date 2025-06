GeForce NOW taniej o 40% na jeden dzień, a do tego 9 nowych gier

Gry

Nvidia przygotowała nową promocję dla graczy korzystających z usługi GeForce NOW. Przez ograniczony czas jednodniowy dostęp do planu Performance kosztuje tylko 12,60 zł – to o 40% taniej niż zwykle. To świetna okazja, by przetestować możliwości grania w chmurze z wykorzystaniem najnowszych technologii RTX, niskich opóźnień oraz wysokiej jakości obrazu, które zapewniają serwery zlokalizowane w Warszawie.