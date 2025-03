Nvidia wzbogaca bibliotekę GeForce NOW o 12 nowych gier

inZOI debiutuje w GeForce NOW

Najnowsza produkcja KRAFTON – inZOI – to symulacja, która oferuje niemal nieograniczone możliwości personalizacji i swobodnej eksploracji. Gra trafi do GeForce NOW już 28 marca 2025 roku, pozwalając użytkownikom na zanurzenie się w realistycznym, otwartym świecie z dowolnego urządzenia. GeForce NOW umożliwia strumieniowanie w jakości do 4K i 120 fps, co sprawia, że inZOI prezentuje się wyjątkowo efektownie, nawet na sprzęcie o niższej specyfikacji.