Pograłbyś na Switchu w pierwsze Pokemony? Wkrótce będzie to możliwe

Nintendo Switch Online wkrótce może być dużo lepszą usługą niż do tej pory. W ramach miesięcznego abonamentu pogramy w gry z GameBoya oraz GameBoya Color.

Nintendo Switch Online to miesięczny abonament dla posiadaczy konsoli Nintendo Switch, który pozwala między innymi na granie online. Dodatkowo daje on dostęp do gier retro z konsol NES oraz SNES. Wkrótce odbędzie się 3. rocznica uruchomienia Nintendo Switch Online i z tej okazji Japończycy mogą szykować dużą niespodziankę dla wszystkich użytkowników. Jeśli wierzyć najnowszym plotki, to wkrótce na Switchu pogramy między innymi w pierwsze wersje Pokemonów.

Nintendo Switch Online z nowymi grami

Wkrótce usługa Nintendo Switch Online może zostać wzbogacona o gry z kolejnych konsol retro. Do wspominanych NES-a i SNES-a mają dołączyć GameBoy oraz GameBoy Color. Tak przynajmniej twierdzi autor podcastu Nate the Hate, który wielokrotnie ujawniał ciekawe informacje ze stajni Nintendo. Zresztą już w 2019 roku dataminerzy znaleźli aż cztery emulatory w aplikacji NES na Nintendo Switch, ale ich przeznaczenie nie było wtedy znane. Prawdopodobnie ten o nazwie Hiyoko ma służyć właśnie do emulowania gier z GameBoya i GameBoya Color.

Ten sam informator twierdzi jednocześnie, że raczej nie mamy co liczyć na gry z GameBoya Advanced. To dlatego, że coraz więcej firm pracuje nad remake'ami tytułów z tej konsoli, czego przykładem jest Advanced Wars, planowane na grudzień tego roku. Prawdopodobnie gry z GameBoya i GameBoya Color zostaną udostępnione już 18 września, bo właśnie wtedy wypada 3. rocznica uruchomienia Nintendo Switch Online. Oficjalnej zapowiedzi powinniśmy się spodziewać na najbliższym Nintendo Direct.

Źródło zdjęć: Ravi Palwe (Unsplash)

Źródło tekstu: NintendoLife