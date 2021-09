Tak, Nintendo wprowadza DLC do miesięcznego abonamentu Switch Online

Nintendo właśnie wprowadziło coś, co można określić mianem DLC do miesięcznego abonamentu Switch Online. Czy to aby na pewno dobra decyzja?

Wczoraj (23 września) odbyła się kolejna impreza z serii Nintendo Direct. Tym razem skupiała się ona na usłudze, a w sumie to na miesięcznym abonamencie Switch Online. Każdy, kto go wykupi, może na konsoli Japończyków grać online, a do tego dostaje dostęp do gier z konsol NES oraz SNES. Wkrótce oferta zostanie poszerzona o kolejne urządzenia z przeszłości, szkoda, że w ramach czegoś, co można określić mianem płatnego DLC.

Nintendo Switch Online Expansion Pack

Nintendo ogłosiło, że usługa Switch Online zostanie wzbogacona o kilka gier z konsol Nintendo 64 oraz Sega Genesis. To bez wątpienia świetna informacja, szczególnie jeśli spojrzymy na dobór tytułów. Szkoda, że taka przyjemność będzie dodatkowo płatna. Samo Nintendo określiło to mianem Expansion Pack, co już samo w sobie nasuwa skojarzenia z DLC, tylko w tym wypadku płatnym co miesiąc. Na ten moment nie wiemy jeszcze, ile lepszy abonament Switch Online będzie kosztował.

Gry z Nintendo 64 (na premierę):

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Star Fox 64

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

WinBack

Yoshi’s Story

Gry z Sega Genesis (na premierę):

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Poza tym Nintendo obiecało, że z czasem oferta tytułów z Nintendo 64 zostanie poszerzona o kolejne gry:

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Przy okazji Japończycy zaprezentowali też nowe kontrolery do Switcha, oczywiście nawiązujące do Nintendo 64 oraz Sega Genesis. Każdy z nich kosztuje 50 dolarów lub 50 euro, ale dostęp do nich będą mieli tylko abonenci Nintendo Switch Online.

