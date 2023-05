Nie będzie delfina na Steamie. Winne jest Nintendo

Nintendo nigdy nie słynęło z wyrozumiałości. Tym razem japońska firma doprowadziła do usunięcia emulatora i to tuż po jego premierze.

Dolphin to emulator, który potrafi uruchamiać gry zarówno z Nintendo Wii, jak i GameCube. W marcu zapowiedziano, że trafi on na Steama. Tak się jednak nie stało, a wszystkiemu winny jest nie kto inny, jak Nintendo.

Nintendo ubija delfina

Nintendo nie bez powodu ma reputację firmy, która nie jest szczególnie wyrozumiała. Japończycy zwalczają niemal każdy przejaw działalności fanów, jeśli w jakikolwiek sposób łączy się on z ich własnością intelektualną. Co prawda samego Dolphina, jako oprogramowanie typu open-source, nie zwalczali, ale wrzucenie go na Steama było dla nich przekroczeniem granicy.

Premiera emulatora na Steama została odłożona w czasie, przynajmniej na razie. Nintendo wysłało do Valve (właściciel Steama) pismo, domagając się usunięcia oprogramowania w związku ze złamaniem DMCA (Digital Millennium Copyright Act), czyli po prostu prawa autorskiego.

Emulator Dolphin działa dzięki wykorzystaniu kluczy kryptograficznych bez autoryzacji Nintendo i odszyfrowuje ROM-y. W ten sposób korzystanie z emulatora Dolphin w sposób niezgodny z prawem „omija mechanizm, który skutecznie kontroluje dostęp do utworu chronionego na podstawie” ustawy o prawie autorskim.

- pisze Nintendo.

Twórcy Dolphin oczywiście podkreślali na swojej stronie Steam, że samo oprogramowanie nie zawiera gier i jeśli użytkownicy chcą w nie grać, to muszą posiadać ich legalne kopie. Wiemy jednak, jak wygląda to w większości przypadków. Na szczęście emulator cały czas można pobrać z oficjalnej strony i nie potrzeba do tego Steama.

