Nowy Minecraft na lato. Nadchodzą duże zmiany

Minecraft boje rekordy popularności: sprzedanych zostało już ponad 300 milionów kopii. Jaka przyszłość ją czeka?

Nowy Minecraft na lato!

Microsoft zapowiedział kolejną aktualizację dla popularnej piaskownicy. Do wersji 1.21 Vanilla trafi między innymi nowe narzędzie dla inżynierów zainteresowanych budowaniem automatów z użyciem redstone'a. Crafter – bo tak ma nazywać się narzędzie – umożliwi automatyczne tworzenie nowych przedmiotów i materiałów. Przy tym będzie miał intuicyjny interfejs, który wprowadzi graczy w świat automatyzacji.

Pod ziemią będzie można trafić na generowane proceduralnie komnaty z ciekawymi wyzwaniami. Tu też będzie można zmierzyć się z nowym przeciwnikiem: The Breeze. Będzie podobny do Blaze'a – również porusza się skokami i strzela, ale jego amunicją jest wiatr. Pocisk eksploduje przy kontakcie z graczem lub obiektem oraz odpycha stworzenia, zadając przy tym niewielkie obrażenia. W komnatach znajdą się również nowe Spawnery, czyli bloki przywołujące przeciwników.

Komnaty będą budowane z użyciem nowych, miedzianych bloków. Wśród nich znajdzie się miedziana żarówka (Cobber Bulb) – źródło światła, którego emisja będzie zmniejszać się wraz z postępem utleniania materiału (im bardziej zielona miedź, tym słabsze światło). Lampy te można pokryć woskiem w celu zabezpieczenia przed patyną lub oskrobać toporem.

Aktualizacjia 1.21 Vanilla zostanie wydana w połowie 2024 roku.

Nowe DLC: Star Wars i Planet Earth

Już 7 listopada wydane zostanie nowe DLC do Minecrafta, przenoszące graczy w świat Gwiezdnych Wojen. Star Wars: Path of the Jedi pozwoli graczom przejść ścieżkę od padawana do rycerza Jedi. Oczywiście nie zabraknie tu mieczy świetlnych, używania Mocy i znanych z franczyzy postaci.

Drugie DLC kierowane jest do osób głodnych wiedzy. Planet Earth III bazuje na świetnej serii dokumentalnej, wydawanej przez BBC. To owoc współpracy Minecraft Education z BBC Earth. Celem przygody jest uświadomienie graczom, że wszystko w naturze jest połączone i utrzymuje się w delikatnej równowadze. To DLC zostanie wydane w 2024 roku.

Żaby i wiedźmy w Minecraft Legends

Nowości trafią także do Minecraft Legends, czyli gry przygodowej, w której gracze muszą uratować świat Minecrafta. W grze pojawią się dwa nowe wydarzenia Lost Legends. Już 19 października dostępny będzie Creeper Clash, utrzymany w duchu Halloween. W grudniu zaś dostępny będzie świąteczny Snow vs. Snout. Wtedy też do gry zostaną wprowadzone nowe m.in. żaby, pigliny i ich budowle oraz przyjazne wiedźmy, które będą rzucać w przeciwników magicznymi miksturami.

Wszystkie ogłoszenia pochodzą z konferencji Minecraft Live 2023, której zapis umieściłam poniżej.

Źródło zdjęć: Mojang

Źródło tekstu: Mojang