Kultowa seria PlayStation powraca. Ucieszą się dawni fani

Nowy God of War w 2025, z powrotem do starożytnej Grecji

W tym roku wypada 20-lecie serii God of War, a Sony z tej okazji wydał nową zbroję i skórki do najnowszej odsłony God of War Ragnarok, opublikował wideo w hołdzie całej serii i wypuścił serię ubrań (t-shirty), akcesoriów i gadżetów powiązanych z serią. Jednak jak sugeruje znany informator Jeff Grubb z Giant Bomb, na tym jednak się nie skończy.