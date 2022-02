MetroLand – tę grę znajdziesz tylko w Huawei AppGallery

MetroLand to gra, w której trzeba uciec strażnikom wrogiego MegaCorp. Aby tego dokonać, trzeba pokonać przeszkody stojące nam na drodze, stosując uniki i wykorzystując parkour. Gra została zintegrowana z HMS Core, więc jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń Huawei, zarówno starszych, opartych o Google Mobile Services, jak i najnowszych, działających w oparciu o Huawei Mobile Services. Gra jest dostępna również dla posiadaczy urządzeń innych producentów – pod warunkiem, że pracują pod kontrolą systemu Android. MetroLand jest dostępny wyłącznie w sklepie Huawei AppGallery.

– powiedział Jacob Møller, CEO w Kiloo

Rozgrywka toczy się w kilku miastach i obejmuje siedem różnych obszarów, do których użytkownicy zyskują dostęp w miarę postępów w grze. MetroLand jest odzwierciedleniem atmosfery ruchliwego, nowoczesnego życia miejskiego, w którym nacisk położony jest na szybkość i emocje. Gra ma zyskiwać regularne aktualizacje, tematycznie związane z bieżącymi wydarzeniami w realnym świecie. Ich celem jest utrzymanie pełnego zaangażowania graczy. Fabuła MetroLand obejmuje także wysyłanie postaci na misje i ich ewolucję w trakcie gry.

To, co odróżnia dobre gry od tych wybitnych, to ładunek rozrywki, jaki oferują. I to jest kluczowe kryterium doboru gier do AppGallery. Mamy przyjemność zaoferować użytkownikom AppGallery kolejną generację gry typu endless runner od znakomitego zespołu Kiloo, który od lat dzierży koronę w tej dziedzinie.