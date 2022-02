Huawei i Kwarantanna Domowa – co mają wspólnego? Są bezużyteczne

Koronawirus i aplikacja Kwarantanna domowa dopadły i mnie. Jest tylko jeden problem: nie mogę jej zainstalować na telefonie za 5,5 tysiąca.

Moja sytuacja wygląda następująco: od paru dni czuję się kiepsko, test apteczny wyszedł pozytywny, więc umówiłam się na test w laboratorium przez internet. Mam skierowanie do punktu na drugim końcu miasta, ale jakoś sobie poradzę. Martwi mnie coś innego.

Sanepid wciska mi niemożliwe

Chwilę po umówieniu się na test odebrałam telefon. Dzwonił automat w imieniu sanepidu, że zostałam objęta kwarantanna i muszę zainstalować aplikację Kwarantanna Domowa. Posiadanie apki jest obowiązkowe, znajdę ją w Google Play i App Store. No dobrze, to idę instalować.

Wyniki wyszukiwania Kwarantanny Domowej w AppGallery (po lewej) i Petal

Aktualnie używam telefonu Huawei P50 Pro (recenzja niebawem). Aplikacji Kwarantanna Domowa w AppGallery nie ma. Wyszukiwarka AppGallery jej nie znajduje, Petal zaś ją widzi, ale prowadzi do pustej strony – przypuszczam, że to stara wersja, niedostępna dla telefonów bez usług Google. Nie znajduje też żadnego alternatywnego źródła, ale to akurat dobrze. Jeszcze tego mi brakowało, żebym ściągnęła jakąś „niespodziankę”.

Okazuje się, że nie tylko nokia 3310 nie pozwala spełnić obowiązku korzystania z aplikacji. Nowiutki telefon ze 5,5 tysiąca złotych również nie będzie żadną pomocą w tej sytuacji. Aplikacji nie ma, a to ja będę musiała tłumaczyć całą sytuację w razie kontroli. W tej chwili już bym wolała mieć tę starą Nokię – przynajmniej tłumaczenie się będzie łatwiejsze.

Rozwiązanie jest takie proste

Huawei sprzedał w Polsce dobry milion telefonów z podobną przypadłością, ale to nie przekonało Ministerstwa Zdrowia, by umieścić aplikację Kwarantanna Domowa w AppGallery. Mieli na to rok i 9 miesięcy – Kwarantanna Domowa jest obowiązkowa od 1 kwietnia 2020, jeśli tylko warunki techniczne na to pozwalają. Szkoda, że ten czas nie został wykorzystany, by dopracować system.

Uderzyło mnie jeszcze coś. Petal znalazł na APKPure aplikację ProteGO Safe. Aplikacja ta zbiera mnóstwo danych o tym, kto z kim i gdzie się spotykał. To kolejna apka, wymagająca szerokiego zakresu uprawnień, której lepiej nie pobierać z niezweryfikowanych źródeł.

Jestem zdania, że twórcy powinni w tej sytuacji przynajmniej udostępnić APK na stronach rządowych z sygnaturą potwierdzającą autentyczność… o ile naprawdę zależy im na łatwym dostępie do narzędzi. Jeśli nie jest to priorytet, niech przynajmniej nikt nie twierdzi, że Kwarantanna Domowa jest obowiązkowa. Nie może być, jeśli zwyczajnie nie jest dostępna dla sporej części obywateli. Komunikat z Sanepidu jest niepełny, jeśli nie podaje warunków zwalniających z korzystania z tej aplikacji.

PS. System i tak nie działa

No dobra. Jest, jak jest. Mimo przeciwności postaram się być dobrym obywatelem. Nie lubię, jeśli ktoś ma ze mną pod górkę. Szczęśliwie mogę, bo dzięki swojej wspaniałej pracy mam możliwość skorzystania z telefonu z dostępem do bardziej cywilizowanego sklepu z aplikacjami. Ściągnęłam więc apkę…

A guzik! Aplikację Kwarantanna Domowa należy aktywować kodem z SMS-a. Podałam ten sam numer telefonu, co przy rejestracji na test. SMS nigdy do mnie nie dotarł. Szybkie wyszukiwanie mówi, że takich osób jest więcej. Znalazłam podobne komentarze wielu osób z różnych okresów. To po prostu drogi bubel, a ja nie uniknę kontaktu z infolinią.

Według informacji w aplikacji oznacza to, że moje dane są błędne. Nie, żebym zamierzała gdziekolwiek się ruszać w najbliższych dniach. Żadnych takich! Jednak dobrze by było chociaż wiedzieć, jaki status ma moja kwarantanna i kiedy się skończy.

Sprawa wygląda nader interesująco. Czy KPRM nie wzięła pod uwagę telefonów Huawei bez usług Google? A może to Huawei z jakiegoś powodu nie przyjął aplikacji? I co mam powiedzieć panu dzielnicowemu, gdy zapyta mnie o aplikację? Pytania w tej sprawie wysłałam już do przedstawicielstwa Huawei w Polsce, a także do rzecznika Centralnego Ośrodka Informatyki i rzecznika Komendanta Głównego Policji. Zaktualizuję tekst, gdy tylko otrzymam odpowiedzi.

