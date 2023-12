Wyciekł kod źródłowy GTA 5. Rockstar Games ma duży problem

Rok po ogromnym wycieku danych do sieci trafił kod źródłowy gry GTA 5. Dla Rockstar Games oznacza to duże kłopoty.

Ponad rok temu doszło do ataku na serwery Rockstar Games. W jego wyniku wyciekły między innymi materiały z GTA 6 oraz dane korporacyjne. Hakerzy zapewniali też, że zdobyli kod źródłowy do GTA 5, ale do tej pory publikowali jedynie jego fragmenty. Teraz do sieci trafił on w całości.

Kod źródłowy GTA 5

Link do kodu źródłowego GTA 5 został opublikowany w wielu miejscach, między innymi na serwerach Discord oraz Telegram. Na ten moment trudno w 100 proc. potwierdzić jego prawdziwość, ale najprawdopodobniej rzeczywiście jest to kod źródłowy jednej z najpopularniejszych gier na świecie.

Warto przypomnieć, że niedawno główny odpowiedzialny za wyciek — Arion Kurtaj — został skazany przez sąd na leczenie psychiatryczne w specjalistycznym szpitalu. To ma trwać tyle, ile lekarze uznają za stosowne, bowiem haker wykazywał zachowania antyspołeczne i zapowiedział, że wróci do tego zajęcia po wyjściu na wolność.

Co ciekawe, jeden z właścicieli serwera Discord, na którym upubliczniono kod źródłowy do GTA 5, twierdzi, że stało się to wcześniej, niż planowano. Dostęp do kodu zdobył w sierpniu tego roku, a wypuszcza go teraz, aby walczyć ze scammerami na scenie, którzy twierdzili, że mają dostęp do kodu i tylko oszukiwali ludzi.

Wyciek kody źródłowego to oczywiście ogromny problem dla Rockstar Games.

Źródło zdjęć: Rockstar Games

Źródło tekstu: BleepingComputer