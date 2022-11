GeForce NOW od teraz dostępne w 4K na telewizorach

Lubisz grać w gry? Nie masz najnowszego PC czy konsoli? Nie ma sprawy! Wystarczy w miarę nowy telewizor oraz usługa grania w chmurze od NVIDII.

Nie ma się co oszukiwać - granie w gry wideo nie jest obecnie tanim hobby. Złożenie zestawu komputerowego to naprawdę spory wydatek, a chociaż konsole są tańsze, to i tak trudno nazwać je "tanimi". Zwłaszcza biorąc pod uwagę ceny nowych gier, a już szczególnie, gdy ktoś nie chce ich później odsprzedawać.

Posiadacze telewizorów Samsung mogą od teraz grać w 4K

Tym samym sporą popularnością cieszą się zarówno produkcje niezależne i tytuły online o znacznie niższych wymaganiach sprzętowych, ale również usługi grania w chmurze jak NVIDIA GeForce NOW, gdzie bawić można się z pomocą biurowego laptopa, starego PC, smartfona czy telewizora. Dzisiaj skupimy się na tym ostatnim.

NVIDIA poinformowała, że kolejną platformą, która otrzymuje możliwość uruchamiania gier w natywnej rozdzielczości 4K w usłudze GeForce NOW są telewizory Samsung. Aktualizacje firmware trafią pod koniec tego miesiąca do modeli z roku 2022, ale także do wybranych modeli z roku 2021.

Oprócz tego Zieloni w tym tygodniu rozszerzają swoją bibliotekę o 10 nowych tytułów:

Ballads of Hongye (od 15 listopada w Steam)

Bravery and Greed (od 15 listopada w Steam)

TERRACOTTA (od 14 listopada w Steam oraz Epic Games)

Warhammer 40,000: Darktide (od 17 listopada dostępna wersja beta w Steam dla osób, które zakupiły grę w przedsprzedaży)

Frozen Flame (od 17 listopada w Steam)

Goat Simulator 3 (od 17 listopada w Epic Games)

Nobody: The Turnaround (od 17 listopada w Steam)

Caveblazers (Steam)

The Darkest Tales (Epic Games)

The Tenants (Epic Games)

