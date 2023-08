Historyczny moment. Gothic powraca w wersji na Switcha

Gothic wyrył się na stałe w pamięci wielu graczy. Kultowy tytuł powraca, lecz nie do końca w takiej wersji, jakiej oczekiwaliby fani. Póki co, musimy zadowolić się wersją na Nintendo Switch.

Gothic zapadł w pamięć wielu graczom, choć nie da się ukryć, że jego kult istnieje głównie w Niemczech, Polsce i Rosji. Fani od lat czekają na kontynuację lub odświeżenie przygód Bezimiennego (które zresztą zostało zapowiedziane już lata temu). Klasyczna odsłona Gothica powróci, lecz w wersji na Nintendo Switch.

Gothic trafi na konsolę Nintendo Switch

THQ Nordic ogłasza, że pierwszy Gothic wyjdzie na konsolę Nintendo Switch już 28 września 2023 roku. Od premiery oryginalnego wydania minęły już 23 lata. Tym razem gracze po raz pierwszy będą mogli powrócić do surowego klimatu Górniczej Dolny na przenośnej konsoli Nintendo.

Gothica nikomu w Polsce raczej nie trzeba przedstawiać. Warto jednak przypomnieć, że jest to gra fabularna, bazująca na rozwoju postaci. Wcielamy się w niej w "Bezimiennego" i trafiamy do Górniczej Doliny, miasta górniczego, nad którym rozpościera się magiczna bariera. To tam trafiają wszyscy skazańcy Królestwa Myrtany, na którego czele stoi król Rhobar II.

Warto zaznaczyć, że nowe wydanie klasycznej gry Gothic dostanie swoją wersję pudełkową. Wydawca wycenił grę na 135 złotych i pojawi się ona w wersjach z dubbingiem w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Źródło zdjęć: THQ Nordic

Źródło tekstu: Materiały prasowe. oprac. własne