Epic Games wygrywa. Google został uznany monopolistą

Rok 2023 nie kończy się najlepiej dla Google'a. Amerykański gigant technologiczny przegrał w sądzie sprawę, którą wytoczyła im firma Epic Games. Werdykt był jednogłośny.

Epic Games nie podobało się, że Google zmonopolizowało ekosystem Androida. Ich zdaniem Google Play jest główną platformą do pobierania gier i aplikacji, co akurat żadnym zaskoczeniem nie jest. Dodatkowo twórcy Fortnite'a w pozwie przekonywali, że Google nie tylko zmonopolizował sam ekosystem, ale także metody płatności.

Ława przysięgłych uznała, że Epic Games ma w tej sprawie rację. Sędzie poprosił ich o odpowiedź na 7 pytań w związku z tą sprawą. Dotyczy one między innymi tego, czy Google ma pozycję monopolisty i czy Epic Games odniosło z tego powodu szkodę. Na wszystkie ławnicy jednogłośnie udzielili pozytywnych odpowiedzi.

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus