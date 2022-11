Pamiętacie Jazz Jackrabbit 2? Kultowa gra jest do zgarnięcia za darmo

Na GOG można znaleźć wiele zapomnianych perełek i kultowych produkcji z dzieciństwa. Tym razem jednak platforma naprawdę się postarała. Z okazji promocji na Halloween 2022 za darmo można odebrać Jazz Jack Rabbit 2 Collection.

Z okazji Halloween pojawiło się wiele ciekawych okazji na najbardziej popularnych platformach gamingowych. Nie zabrakło też ciekawych promocji na GOG, aplikacji należącej do grupy CD Projekt. W ich ofercie znalazło się ponad 3000 gier z obniżką ceny nawet o 90%. Kilka tytułów jest też za darmo, w tym hit z dzieciństwa całego pokolenia graczy.

Jazz JackRabbit 2 Collection za darmo na GOG

Mowa tu o Jazz JackRabbit 2, zręcznościowej platformówce, w której przemierzamy kolejne pomieszczenia króliczym protagonistą i różnymi trybami broni strzelamy do przeciwników. Żeby odebrać grę wystarczy udać się do stronę GOG.com, przewinąć do baneru z ofertą i potwierdzić chęć odebrania tytułu. W ramach oferty dostajemy wersję Collection, która obejmuje nie tylko podstawową wersję gry, lecz również dostarcza dwa dodatki The Secret Files i The Christmas Chronicles. Ten pierwszy dodaje nowe poziomy w postaci nawiedzonej posiadłości i etapu wielkanocnego. W przypadku The Christmas Chronicles mamy do czynienia z bardziej bożonarodzeniowymi klimatami.

Trzeba się jednak śpieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo. Promocja będzie obowiązywać jedynie do czwartku 3 października do godziny 15.

Zobacz: Strach się nie bać! Najlepsze gry wideo na Halloween 2022

Zobacz: WhatsApp z ważną nowością. Musisz sprawdzić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GOG

Źródło tekstu: GOG