God of War Ragnarok. Pierwotny scenariusz nie spodobałby się graczom

Twórcy gry God of War: Ragnarok ujawnili, co znajdowało się w pierwotny scenariuszu gry. Historia miała szokować, ale raczej nie spodobałaby się graczom.

Od premiery gry God of War: Ragnarok minęło już trochę czasu, więc większość osób, które chciały zagrać, już prawdopodobnie to zrobiły. Jeśli masz tę przygodę jeszcze przed sobą, to ostrzegam, że w dalszej części tekstu znajdują się spojlery związane z fabułą. Czytasz na własną odpowiedzialność.

Pierwszy scenariusz God of War: Ragnarok

Matt Sophos oraz Richard Gaubert, którzy w dużej mierze odpowiadali za scenariusz God of War: Ragnarok, udzielili wywiadu. W trakcie rozmowy zdradzili, co znajdowało się w pierwszym scenariuszu gry. Pomysł, chociaż na swój sposób ciekawy, to był lekko szokujący i podejrzewam, że nie spodobałby się graczom. Ostatecznie wybrana historia prezentuje się dużo lepiej.

Okazuje się, że pierwotnie Kratos miał zginąć. Jednak nie miało się to stać na końcu gry, jak w przepowiedniach, ale na samym początku. Bóg Wojny miał polec w pierwszej walce z Thorem. Jednak nie byłaby to śmierć permanentna. Kratos miał zostać wyciągnięty z Hel przez Atreusa. Rzecz w tym, że dopiero 20 lat później, przynajmniej według ziemskiego czasu. Oznacza to, że jego syn byłby już w pełni dorosłym mężczyzną.

Na szczęście scenarzyści uznali, że taka historia nie jest najlepsza. W ich ocenie nie niosła ze sobą odpowiedniego bagażu emocjonalnego. Cieszę się, że zrezygnowali z tego pomysłu, bo rzeczywiście wydawał się mało trafiony.

Zobacz: Gra roku! God of War: Ragnarok i potem długo nic (recenzja)

Zobacz: God of War: Ragnarok dostanie ważną funkcję, ale dopiero na wiosnę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: wccftech