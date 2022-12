God of War: Ragnarok dostanie ważną funkcję ale dopiero na wiosnę

Premiera God of War odbyła się w 2018 roku, a sama produkcja z miejsca podbiła serca graczy. Finalnie produkcja studia Sony Santa Monica zdobyła tytuł gry roku. W 2022 roku byliśmy świadkami premiery kolejnej części przygód Kratosa o podtytule Ragnarok. Ta część również była mocnym kandydatem do zdobycia tytułu gry roku, lecz została pokonana przez Elden Ring. Teraz producent najnowszej części God of War potwierdził plany dotyczące gry.

Niektóre gry, szczególnie te wybitne sprawiają, że nawet po przejściu fabuły, chce się grać dalej. Nie zawsze jednak chcemy rezygnować ze zdobytych umiejętności i ekwipunku. Dlatego też, twórcy gier często implementują do swoich produkcji funkcję o nazwie "nowa gra plus", która pozwala przeżyć przygodę od nowa bez utraty umiejętności i przedmiotów.

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023!



We’ll share more details once we get closer to the release! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW