GeForce NOW - wiemy co nas czeka we wrześniu

Nvidia zdradziła, jakie gry pojawią się w usłudze GeForce NOW we wrześniu. Wszystko wskazuje na to, że gracze będą mogli cieszyć 24 nowymi grami.

NVIDIA opublikowała listę gier, które dołączą do biblioteki usługi GeForce NOW we wrześniu. Aktualnie są to 24 tytuły, a w tym kilka wyczekiwanych premier, jak rozszerzenie Cyberpunk 2077: Widmo wolności, PayDay 3 i Party Animals. Wszystkie z nich wylądują w chmurze w dniach swoich premier. Subskrybenci powinni także rzucić okiem na kolejne gry ze sklepu Microsoft dołączające do chmury, w tym Quake II, Gears Tactics czy Halo Infinite.

W tym tygodniu do usługi trafi 13 gier. Oto one:

Sea of Stars (od 29 sierpnia w Xbox i Steam)

Untamed Tactics (od 28 sierpnia w Steam)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (od 31 sierpnia w Steam)

Deep Rock Galactic (Xbox)

Hitman: World of Assassination (Xbox)

King’s Bounty: Legenda (Epic Games Store)

Little Big Workshop (Epic Games Store)

Naraka: Bladepoint (Xbox)

Portal: Prelude with RTX (Steam)

Railway Empire 2 (Epic Games Store)

Shadowrun Returns (Xbox)

Snake Pass (Epic Games Store)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Epic Games Store)

Ponadto Google i NVIDIA nawiązały współpracę, czego owocem jest bezpłatny trzymiesięczny abonament GeForce NOW Priority dla wszystkich posiadaczy laptopów typu Chromebook. Więcej szczegółów na temat tej oferty znajdziecie w najnowszym wpisie na blogu GFN Thursday.

Oto, na jakie tytuły gracze mogą liczyć we wrześniu:

Chants of Sennaar (Steam)

SYNCED (Steamj)

Deceit 2 (Steam)

The Crew Motorfest (Steam)

Ad Infinitum (Steam)

Party Animals (Steam)

Warhaven (Steam)

PAYDAY 3 (Steam)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Steam)

Paleo Pines (Steam)

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Steam)

Wildmender (Steam)

Broforce (Steam)

Death in the Water 2 (Steam)

Deceive Inc. (Steam)

Devil May Cry 5 (Steam)

Don Duality (Steam)

Dust Fleet (Steam)

Kingdoms Reborn (Steam)

Mega City Police (Steam)

Necesse (Steam)

Saints Row (Steam)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (Epic Games Store)

SPRAWL (Steam)

War for the Overworld (Steam)

Zobacz: Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor trafi do SkyShowtime

Zobacz: Nad nowym Wiedźminem pracuje ogromny zespół w CD Projekt RED

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne