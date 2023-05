GeForce NOW - 16 nowych gier, a w tym hit z uniwersum LOTR

Nvidia udostępniła spis gier, które jeszcze w tym miesiącu zasilą bibliotekę platformy GeForce NOW. Nie zabraknie kilku gorących premier, w tym The Lord of the Rings: Gollum.

Nvidia ogłosiła listę produkcji, które w tym miesiącu dołączą do platformy GeForce NOW, służącej do strumieniowania gier. Dla wielu graczy taka subskrypcja jest to o wiele bardziej opłacalna niż duża inwestycja w mocy komputer. W tym miesiącu bibliotekę usługi zasili kilka gorących, których premiery są wyczekiwane od dawna gier w tym The Lord of the Rings: Gollum, Occupy Mars: The Game, System Shock oraz Age of Wonders 4.

GeForce NOW - aż 16 nowych gier

W tym tygodniu do biblioteki GeForce NOW dołączają dwa tytuły:

Age of Wonders 4 (nowość w Steam)

Showgunners (nowość w Steam)

W maju należy spodziewać się m.in. następujących gier:

Occupy Mars: The Game (od 10 maja w Steam)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (od 11 maja w Steam)

Far Cry 6 (od 11 maja w Steam)

Tin Hearts (od 16 maja w Steam)

The Outlast Trials (od 18 maja w Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun (od 23 maja w Steam)

Blooming Business: Casino (od 23 maja w Steam)

Railway Empire 2 (od 25 maja w Steam)

The Lord of the Rings: Gollum (od 25 maja w Steam)

Above Snakes (od 25 maja w Steam)

System Shock (od 30 maja Steam)

Conqueror’s Blade (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Patch Quest (Steam)

The Ascent (Steam)

Warto przypomnieć o trwającej promocji na abonament Priority, w ramach której 6-miesięczną subskrypcję można nabyć 40% taniej. Akcja potrwa do 21 maja i jest to idealna okazja dla osób, które chcą przetestować granie w chmurze lub po prostu chcą przedłużyć abonament w niższej cenie.

Zobacz: Za darmo 3 kanały premium. Telewizja Televio ma nowy prezent

Zobacz: Czekasz na Spider-Mana 2 na PS5? Sony i Marvel mają niespodziankę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne