Za darmo 3 kanały premium. Telewizja Televio ma nowy prezent

Internetowa telewizja Televio dodała do oferty BASIC trzy dodatkowe kanały PREMIUM. Subskrybenci pakietu mogą z nich korzystać do końca maja.

Telewizja internetowa Televio przygotowała dla subskrybentów pakietu BASIC prezent na maj. Użytkownicy będą mieli okazję bezpłatnie przetestować stacje telewizyjne, które tradycyjnie dostępne są wyłącznie w ofercie FAMILY i PREMIUM. Promocja obejmuje 3 kanały należące do grupy medialnej Viasat i telewizji Polsat, czyli Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore.

Stacje zostały już dodane do pakietu BASIC, a widzowie mogą oglądać je do końca maja całkowicie za darmo, korzystając przy tym z dodatkowych funkcji, jak opcja oglądania audycji wstecz lub możliwość nagrywania programów.

Polsat Viasat History – Kanał prezentuje na antenie programy i seriale dokumentalne o tematyce historycznej, m.in. „Tajemnice morderstw sprzed wieków” czy „Wikingowie: zaginione królestwo”.

Polsat Viasat Nature – Stacja transmituje na antenie programy dokumentalne o zwierzętach, dzikiej przyrodzie, rezerwatach przyrody i innych tematach związanych z naturą i ochrona środowiska. W ramówce znajdują się takie tytuły jak „Dzika Kanada", „Nasza tajemnicza planeta" lub „Odyseja zwierząt".

Polsat Viasat Explore – Kanał transmituje dokumenty i programy rozrywkowe o różnej tematyce. Znaleźć tu można aktualne odkrycia naukowe i technologiczne, a także inspirujące historie o ludziach, w tym na przykład „Drwal z Vancouver Island".

Dodatkowe kanały będą dostępne w pakiecie BASIC do 31 maja.

Czym jest Televio?

Televio to telewizja internetowa oferująca ponad 100 kanałów telewizyjnych. Usługa umożliwia zatrzymywanie, przewijanie i nagrywanie transmisji na żywo. Widzowie mogą oglądać audycje wstecz do 7 dni lub zapisywać filmy i seriale bezpośrednio w aplikacji. Na własne nagrania przeznaczono aż do 120 godzin.

Aplikację Televio można pobrać dla wybranych modeli Smart TV Samsung i LG, a także dla telewizorów i dekoderów z systemem Android TV. Usługa zapewnia też wsparcie dla Apple TV i Chromecast, działa też w przeglądarkach internetowych. Mobilna wersja aplikacji dostępna jest w sklepach Google Play i Apple Store.

Televio działa w sieci od dowolnego dostawcy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Ofertę Televio można przetestować, subskrybując pakiet FAMILY już za 1 zł przez pierwszy miesiąc.

