Dwa hity trafią do GeForce NOW już w dniu swojej premiery

Do abonamentu GeForce NOW dołączają dwie nowe gry, których gracze od dawna wypatrują. Dzięki temu będą mogli cieszyć się rozgrywką w wysokiej jakości.

Usługa GeForce NOW jest popularna wśród graczy, którzy nie chcą wydawać kroci na potężny komputer, by cieszyć się najnowszymi tytułami w wysokich ustawieniach graficznych. Jest ona stale ulepszana i dodawane są nowe funkcje oraz oczywiście gry. Tak się składa, że zbliża się premiera jednego z największych hitów tego roku i od razu będzie dostępny w ramach subskrypcji GeForce NOW.

Dragon's Dogma II i Alone in the Dark w GeForce NOW

Już od wczoraj gracze mogą zagrać nową odsłonę Alone in the Dark, serii zapoczątkowanej jeszcze w 1992 roku. W grze gracze mogą wybrać między dwojgiem bohaterów, aby przeżyć historię z perspektywy Emily Hartwood lub Edwarda Carnby’ego. W celu powołania do życia tych dwóch postaci, twórcy nawiązali współpracę ze znanymi aktorami: Jodie Comer (Obsesja Eve, Free Guy) oraz Davidem Harbourem (Stranger Things, Black Widow).

Z kolei 22 marca odbędzie się premiera gry Dragon's Dogma II. Pierwsza część ukazała się dekadę temu, więc fani wyjątkowo długo czekali na kontynuację. Gracze wiążą z tą premierą wielkie nadzieje, a producent jeszcze przed premierą udostępnił osobny kreator postaci, by gracze mogli już zawczasu przygotować swoją postać.

Obie gry dostępne będą w dniu premiery w usłudze GeForce NOW.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne