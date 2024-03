Ubisoft pokazał jak będą wyglądać gry przyszłości

NEO NPC to nowe rozwiązanie Ubisoftu, które może już niedługo zrewolucjonizować rynek gier wideo. Dzięki AI postacie niezależne staną się dużo realniejsze.

Podczas odbywającego się właśnie w USA wydarzenia GDC 2024 prezentowane są różne nowości ze świata gier. Mowa zarówno o nowych tytułach i dodatkach, ale również kwestiach związanych z gamedevem.

NPC będą naturalnie reagować na poczynania gracza

Jedną z ciekawszych prezentacji przygotował Ubisoft, a mowa o NEO NPC. Jest to prototyp postaci niezależnych w grach, napędzanych przez generatywną sztuczną inteligencję. Rozwiązanie to powstało we współpracy z firmami Inoworld AI oraz NVIDIA. Zieloni użyczyli tutaj swojej technologii Audio2Face.

Ubisoft zaprezentował możliwości NEO NPC w trzech scenariuszach. Każde demo koncentrowało się na różnych aspektach zachowań postaci niezależnych, świadomości środowiskowej i kontekstowej, spektrum reakcji i animacji w czasie rzeczywistym, a także pamięci konwersacji, umiejętności współpracy i podejmowaniu strategicznych decyzji. Eksperymenty te przesuwają dotychczasowe granice w projektowaniu gier i immersji.

Co to oznacza? Postacie w grach mogą reagować na otaczający je świat oraz decyzje podejmowane przez gracza. Rzutuje to na ich sposób i treść wypowiedzi. NPC nie są jednak losowo generowane - posiadają uprzednio napisany przez człowieka charakter oraz własną historię i przyświecające im cele.

Niestety, jak na razie to tylko prototyp, a nie w pełni ukończone rozwiązanie. Nie ma więc możliwości samemu przetestować NEO NPC. Biorąc jednak pod uwagę kto za tym stoi, należy zakładać, że w niezbyt odległej przyszłości trafi to do serii gier takich jak Assassin's Creed.

Źródło zdjęć: Ubisoft

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne