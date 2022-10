GeForce Now - aż 25 nowych gier w październiku

NVIDIA udostępnia listę gier, które jeszcze w tym miesiącu pojawią się w usłudze strumieniowania GeForce NOW. Będzie ich aż 25 i nie zabraknie w nich całkowicie nowych produkcji.

Mamy już nowy miesiąc, co oznacza, że oferta usługa GeForce Now wzbogaci się o nowe tytuły. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez graczy jest Plague Tale: Requiem, czyli druga część serii Plague Tale, która zyskała popularność dzięki nienagannej rozgrywce i ciekawej fabule.

Oprócz tego, platforma zostanie zasilona przez łącznie 24 inne gry. Wiele z nich jeszcze będzie miało swoją premierą, lub jest dopiero co po niej, lecz pojawią się również starsze, uznane tytuły jak Black Desert Online czy Guild Wars.

GeForce Now aż 25 nowych tytułów w październiku

NVIDIA podała pełną listę gier, które pojawią się w październiku w usłudze GeForce Now. Wszystkie tytuły, które zostaną dodane w najbliższym czasie:

Asterigos: Curse of the Stars (Steam) - od 11 października

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Steam) - od 11 października

LEGO Bricktales (Steam) - od 12 października

PC Building Simulator 2 (Epic Games Store) - od 12 października

The Last Oricru (Steam) - od 13 października

Scorn (Steam i Epic Games Store) od 13 października

A Plague Tale: Requiem (Steam i Epic Games Store ) - od 18 października

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (Steam) - od 20 października

FAITH: The Unholy Trinity (Steam) - od 21 października

Victoria 3 (Steam) - od 21 października

The Unliving (Steam) - od 25 października

Commandos 3 – HD Remaster (Steam i Epic Games Store)

Draw Slasher (Steam)

Guild Wars: Game of the Year (Steam)

Guild Wars: Trilogy (Steam)

Labyrinthine (Steam)

Volcanoids (Steam)

Monster Outbreak (Steam i Epic Games Store)

Nie byłby to czwartek, gdyby nie cotygodniowy zastrzyk gier w GeForce Now. Dlatego też, oprócz wymienionych tytułów, już teraz na platformie można zagrać w dodatkowe. Są to:

Marauders (Steam)

Dakar Desert Rally Steam)

Lord of Rigel (Steam)

Priest Simulator (Steam)

Barotrauma (Steam)

Black Desert Online (Pearl Abyss Launcher) - serwer Ameryka Północna i Europa

