Nvidia opublikowała listę gier, które jeszcze w tym tygodniu znajdą się w usłudze GeForce NOW. Okazuje się, że i tak obszerną bibliotekę gier poszerzą dodatkowo 22 nowe tytuły.

GeForce NOW jest usługą Nvidii, skierowaną do osób, które nie chcą wydawać kroci na mocny sprzęt gamingowy, lecz nadal chcą się cieszyć możliwością grania w najnowsze produkcje w wysokiej rozdzielczości. W tym tygodniu do biblioteki gier dołączą kolejne 22 tytuły, a część z nich w dniu swojej premiery. Jedno jest pewne, będzie w co grać.

GeForce NOW - aż 22 nowe gry

W tym tygodniu w GeForce NOW pojawią się aż 22 nowe gry, z czego 10 z nich w dniu swojej premiery. Wśród nich znajdziemy The Texas Chain Saw Massacre od Sumo Digital i Gun Interactive. Ta trzecioosobowa, asymetryczna gra oparta na kultowym horrorze z 1974 roku pozwala wcielić się w członka niesławnej rodziny kanibali lub w ich ofiarę, która spróbuje desperackiej ucieczki.

Miłośnicy gier RPG docenią Wayfinder od Airship Syndicate i Digital Extremes, gdzie zadaniem gracza jest wykorzystanie specjalnych mocy, aby zapanować nad Chaosem, który panoszy się po świecie. To jeden z tytułów, który zadebiutuje w chmurze w dniu swojej premiery. Pełna lista tytułów, które dołączają do biblioteki GeForce NOW w tym tygodniu, przedstawia się następująco:

Desynced (od 15 sierpnia w Steam)

Hammerwatch II (od 15 sierpnia w Steam)

Moving Out 2 (od 15 sierpnia w Steam)

The Cosmic Wheel Sisterhood (od 16 sierpnia w Steam)

Book of Hours (od 17 sierpnia w Steam)

Gord (od 17 sierpnia w Steam)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (od 17 sierpnia w Steam)

Wayfinder (od 17 sierpnia w Steam)

Bomb Rush Cyberfunk (od 18 sierpnia w Steam)

The Texas Chain Saw Massacre (od 18 sierpnia w Steam)

Age of Wonders 4 (Epic Games Store)

Amnesia: The Bunker (Epic Games Store)

Darkest Dungeon II (Epic Games Store)

F1 Manager 2023 (Epic Games Store)

The Great War: Western Front (Epic Games Store)

Inkbound (Steam)

Kovaak’s FPS Trainer (Steam)

The Outlast Trials (Epic Games Store)

Project Highrise (Epic Games Store)

Regiments (Steam)

Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

System Shock (Epic Games Store)

Powody do zadowolenia mają także fani sieciowego tytułu Genshin Impact. Aktualizacja 4.0 umożliwia eksploracje długo wyczekiwanego wodnego regionu o nazwie Fontaine, a także wprowadza całkiem nowych bohaterów, bronie, artefakty i wiele więcej.

