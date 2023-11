GeForce NOW - 16 nowych gier w tym tygodniu

GeForce NOW aktualizuje bibliotekę gier dostępnych w usłudze. Do końca tego tygodnia pojawi się w niej kolejnych 16 gier. Wśród nich znajdziemy rodzimą produkcję opartą na prozie Stanisława Lema.

Nvidia cyklicznie dodaje nowe gry do usługi GeForce NOW. Niektóre z nich dołączają już w dniu swojej premiery. Subskrybenci mogą zatem grać w najnowsze produkcje, nawet jeżeli nie posiadają mocnego komputera. W tym tygodniu aż 16 gier zasili bibliotekę GeForce NOW.

GeForce NOW — aż 16 nowych gier

W tym tygodniu do usługi GeForce NOW dołączy 16 nowych gier, będących mieszanką klasyki z całkowitymi świeżynkami. Legendarna seria gier komputerowych Onimusha wkroczy do chmury za sprawą klasycznego tytułu Onimusha: Warlords, który zasili bibliotekę usługi GeForce NOW w tym tygodniu. W samą porę dla tych, którzy oglądają wydaną niedawno przez Netflix adaptację anime.

Wśród nowych tytułów znajdziemy także rodzimą produkcję Niezwyciężony, która spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez użytkowników. Gra oparta na prozie Stanisława Lema zabierze graczy na niezbadaną planetę Regis III. Zmierz się z niespotykanym dotąd zagrożeniem, konsekwencjami ambicji ludzkości oraz personalnymi uprzedzeniami. Dokonuj wyborów, podążaj za tajemnicą... i nie zapominaj, że nie można lekceważyć geniuszu ewolucji.

Pełna lista gier, które dołączą do biblioteki usługi GeForce NOW w tym tygodniu, prezentuje się następująco:

Niezwyciężony (od 6 listopada w Steam)

Roboquest (od 7 listopada w Steam)

Stronghold: Definitive Edition (od 7 listopada w Steam)

Dungeons 4 (od 9 listopada w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Space Trash Scavenger (od 9 listopada w Steam)

Airport CEO (Steam)

Car Mechanic Simulator 2021 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Farming Simulator 19 (Xbox)

GoNNER (Xbox)

GoNNER2 (Xbox)

Jurassic World Evolution 2 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Onimusha: Warlords (Steam)

Planet of Lana (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Q.U.B.E. 10th Anniversary (Epic Games Store)

Trailmakers (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Epic Games Store)

