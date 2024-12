Game Awards 2024. Najlepsza gra komputerowa roku wybrana

The Game Awards 2024, czyli tak zwane Oskary branży gier komputerowych za ten rok, rozdane. Nie obyło się bez niespodzianek, w tym przy głównej nagrodzie, dla najlepszej gry roku.

Astro Bot grą roku

Zwycięzcą gali The Game Awards została gra Astro Bot, zdobywając główną nagrodę dla najlepszej gry roku. Tytuł ten zostawił w tyle takie hity jak, Final Fantasy 7 (Rebirth), Black Myth: Wukong oraz Elden Ring:Shadow of the Erdtree. Oprócz głównej nagrody wieczoru, Astro Bot zgarnął trzy inne statuetki: dla najlepszej gry rodzinnej, gry przygodowej oraz najlepszej realizacji gry.

Powody do radości mieli także twórcy gry Balatro, która zgarnęła nagrodę dla najlepszej gry mobilnej. Nagrodę publiczności dostała natomiast gra Black Myth:Wukong.

Największym rozczarowaniem było natomiast Final Fantasy VII. Mimo aż 7 nominacji ten hit nie otrzymał żadnej nagrody.

The Game Awards, to duże wydarzenie w branży gier komputerowych. Poprzednią edycją nagród w streamingu obejrzano ponad 118 milionów razy.

