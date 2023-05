Epic Games Store wprowadza system nagród. Jest też wyprzedaż gier

Epic Games Store wprowadza nagrody Epic. Do połowy czerwca w sklepie trwa również wyprzedaż gier z dużymi zniżkami.

Nagrody Epic w sklepie z grami

Dostępne są już nagrody Epic. Dzięki nim gracze mogą zyskać 5% zwrotu w postaci nagród za każdy kwalifikujący się zakup w Epic Games Store.

Tylko popatrz, jak łatwo jest zacząć! Nowy program nagród Epic dostępny jest przez cały czas, a dołączenie do niego jest darmowe i nie wymaga rejestracji. Wszyscy posiadacze kont Epic Games zostaną włączeni do programu nagród Epic w momencie dokonania zakupu. Oznacza to, że jedyne, co musisz zrobić, to kupić dowolną grę, aplikację, dodatek lub walutę wirtualną w sklepie Epic Games Store – nawet V-dolce. Od razu otrzymasz 5% zwrotu w postaci nagród Epic. Środki zostaną dodane do Twojego salda nagród dwa tygodnie (14 dni) po zrealizowaniu powiązanego z nimi zakupu.

– Informuje Epic Games

Po otrzymaniu nagród Epic będzie można zastosować zniżkę przy kolejnym kwalifikującym się zakupie albo zachować nagrody na później. Ponadto nagrody Epic łączą się z innymi zniżkami promocyjnymi oraz kuponami, a to oznacza dla graczy jeszcze większe oszczędności. Trzeba jednak pamiętać, że nagrody Epic wygasają po 25 miesiącach od daty ich przyznania na saldo nagród.

Nagrody można również zdobyć poprzez kwalifikujące się subskrypcje. Aby zdobywać nagrody za aktywne subskrypcje, należy zaakceptować najnowszą wersję umowy licencyjnej użytkownika końcowego Epic Games Store. Kto jeszcze tego nie zrobił, powinien się udać do sekcji Ustawienia konta > Subskrypcje i zaakceptować umowę.

Z programu nagród Epic mogą korzystać osoby uprawnione do dokonywania zakupów w Epic Games Store.

Wyprzedaż gier w Epic Games Store

18 maja 2023 roku ruszyła wyprzedaż gier w Epic Games Store. Potrwa ona do godziny 17:00 (polskiego czasu) 15 czerwca tego roku. Zniżki sięgają 75%. Powraca Kupon Epic z możliwością dodatkowego zaoszczędzenia 25% na grach objętych promocją. W ciągu najbliższych czterech tygodni podczas wyprzedaży będzie można zdobyć cztery darmowe gry i prezenty z czterech rozdań. Wystarczy zajrzeć do sklepu w każdy czwartek między 18 maja i 15 czerwca, aby zobaczyć, co nowego.

Jak działa Kupon Epic?

Wystarczy kupić kwalifikujące się gry, a Kupon Epic zostanie automatycznie zastosowany, dając 25% zniżki przy finalizacji zamówienia. Kupon można zrealizować podczas zakupu pojedynczego produktu albo wielu tytułów, o ile łączna wartość zamówienia po zastosowaniu wyprzedażowych zniżek wynosi co najmniej 59,99 zł. Za każdy zrealizowany, kwalifikujący się zakup, nabywca otrzyma automatycznie kolejny kupon.

Z kuponu można skorzystać, aby otrzymać zniżkę na popularne tytuły AAA, w tym The Last of Us Part I, Dziedzictwo Hogwartu czy niedawno wydane Redfall. Zniżki obejmują również wszystkie kwalifikujące się tytuły mające premierę w okresie ważności kuponu.

Wszystkie niewykorzystane kupony podczas wyprzedaży Epic tracą ważność w czwartek, 15 czerwca 2023 roku, o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Które gry PC będą w promocji?

Wśród gier, które trafiły na wyprzedaż w Epic Games Store, znajdziemy między innymi:

Saints Row (55% taniej). Reboot Saints Row daje możliwość zbudowania przestępczego biznesu, a przy okazji zacieśnienia więzi z najbliższymi znajomymi. Jak na kryminalną piaskownicę jest to zaskakująco miła gra. Zaczynasz od tego, że musisz zapłacić czynsz, ale później Twój bohater zostaje wciągnięty w podziemne życie Santo Ileso. Dziewięć dzielnic aż kipi od misji, zadań pobocznych i starć z rywalizującymi ze sobą gangami. A ponieważ jest to Saints Row, możesz to wszystko robić, latając w wingsuicie i używając rękawic bokserskich ze sprężynami.

Crime Boss: Rockay City (20% taniej). Crime Boss: Rockay City to niezwykłe połączenie gry FPS i strategii, w której Twój gang walczy o przejęcie kontroli nad Rockay City. Skoki z Payday – planowanie, alarmy i strzelaniny – przeżyjesz w tej strzelance na znacznie większą skalę, starając się podporządkować sobie całe miasto! Każda kampania jest układana przez sztuczną inteligencję gry na bazie grupy modułów, co sprawia, że fabuła za każdym razem przybiera nowy, świeży kierunek. W grze występują Michael Madsen, Danny Glover, Kim Basinger i Chuck Norris.

FIFA 23 Edycja Standardowa (70% taniej). Piękna i doskonale opracowana gra. FIFA 23 to sztandarowy tytuł dla fanów piłki nożnej, w którym doskonale odwzorowano ponad 19 000 zawodników, 700 drużyn, 100 stadionów i 30 piłkarskich lig. Obejmuje też po raz pierwszy dwie ligi kobiecej piłki nożnej. Jest to gra spełniająca potrzeby każdego gracza, począwszy od tego, który szuka szybkiego meczu, po takiego, który przykłada wagę do indywidualnych statystyk zawodników i taktycznego ustawienia. Piłkarzy z boiska można wymienić zawodnikami z ławki, ale tej gry zwyczajnie nie da się zastąpić.

Far Cry 6 Edycja Standard (75% taniej). Far Cry 6 to tropikalna piaskownica, w której przyjdzie Ci się zmierzyć z republiką bananową. To gigantyczna gra o tematyce wojny partyzanckiej, w której będziesz walczyć jako rewolucjonista z okrutnym, a zarazem charyzmatycznym dyktatorem (w tej roli Giancarlo Esposito). W tej grze FPS możesz przedzierać się przez dżunglę, poznając fabułę, lub zabawić się po swojemu, korzystając z improwizowanych broni i stosując taktyki miejscowych. Masz w arsenale pistolet, który strzela płytami Macarena. Możesz też wezwać do pomocy w walce przyjaznego aligatora.

