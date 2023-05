Gry z Xboxa trafiają do usługi GeForce NOW

NVIDIA ma dobre wieści dla użytkowników GeForce NOW. Prócz nowych tytułów od teraz znacznie łatwiej będzie wyszukiwać w usłudze różne promocje.

Granie w gry komputerowe w 2023 roku nie należy do zadań łatwych. Przez rosnące ceny podzespołów złożenie wydajnego zestawu komputerowego to wydatek kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. W czasach światowego kryzysu i rosnącej inflacji mało kto chce wydawać takie pieniądze.

Biblioteka GeForce NOW to już ponad 1600 gier

Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą usługi grania w chmurze takie jak NVIDIA GeForce NOW. Dzięki nim najnowszymi tytułami AAA można cieszyć się na starym PC, laptopie, a nawet smartfonie czy telewizorze.

Zieloni poinformowali dzisiaj, że do ich oferty dołącza głośna gra z platformy Xbox od Microsoftu. Mowa o Gears 5 od studia The Coalition. W tej części dostępny jest nie tylko tryb kampanii solo lub kooperacyjnej, ale także tryby wieloosobowe do wspólnej rozgrywki ze znajomymi.

Dzięki współpracy firm NVIDIA i Microsoft w chmurze pojawi się więcej tytułów Xbox PC dostępnych na platformie Steam. Już w przyszłym tygodniu będą to gry Deathloop, Grounded i Pentiment. Wsparcie dla platformy Microsoft Store będzie dostępne w nadchodzących miesiącach.

Prócz tego poinformowano, że do oferty GeForce NOW dołączyły gry Tin Hearts i The Outlast Trials. Zaś nowa wersja aplikacji z oznaczeniem 2.0.52 dodała specjalne tagi, które znacząco mają ułatwić wyszukiwanie darmowych tytułów oraz nowych promocji na DLC i gry.

Zobacz: Tania płyta główna z DDR5 dla Intel Core 12. i 13. generacji

Zobacz: Znamy szczegóły na temat karty AMD Radeon RX 7600

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne